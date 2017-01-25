Диалог с МВФ о пенсионном возрасте ведется, но Кабмин категорически против его повышения – Розенко

Правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные выплаты гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний

Вопрос пенсионного возраста остается одной из тем дискуссий с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, однако правительство выступает категорически против его повышения, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Нельзя сказать, что вопрос пенсионного возраста «снят», диалог на эту тему, бесспорно, ведется. Но у нас есть четкая позиция: мы против повышения пенсионного возраста, и жестко держим эту линию», - сказал Розенко

Правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные выплаты гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из Госбюджета превышает 140 млрд грн.