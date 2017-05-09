Дипломатам РФ не дали возложить цветы к обелиску в Киеве

09 мая 2017 г. 16:20
Источник: Корреспондент
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Пресс-атташе Посольства РФ в Украине Олег Гришин прокомментировал инцидент с возложением цветов к памятнику Неизвестному Солдату в Киеве. По его словам, российским дипломатам не дали возложить цветы к памятнику по формальным причинам.

"Дипломаты действительно изначально планировали возложить цветы к памятнику, но из-за проведения там охранных мероприятий дипломатов посольства не допустили. В этой связи мы возложили венки к памятнику воинам-освободителям Киева", - цитирует его Life.

Ранее на Коммерсанте появилась информация, что сотрудникам посольства РФ в Украине не позволили возложить цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Киеве. Неизвестные  перекрыли группе дипломатов подступы к монументу. Переговоры с ними результатов не принесли.

В итоге российским дипломатам так и не удалось возложить цветы. Поэтому они решили возложить их к памятнику генералу Николаю Ватутину, руководившему операцией по освобождению Киева. Это может стать последним возложением цветов к данному монументу, так как в соответствии с  законом о декоммунизации памятник должен быть снесен.

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