Директор ФСБ сообщил об установлении заказчика теракта в Петербурге

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20 апреля 2017 г. 13:41
Источник: Левый берег
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Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля, установлен.

Об этом сообщает "Дождь".

Он добавил, что подробности о заказчике теракта ФСБ "сообщит дополнительно".

В понедельник, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемого организатора теракта в Петербурге. Им оказался "выходец из Центрально-азиатского региона" Аброр Азимов 1990 года рождения. По версии следствия, он подготовил Акбаржона Джалилова к исполнению теракта. 18 апреля Аброр был арестован.

Накануне стало известно о задержании его старшего брата, Акрама Азимова 1988 года рождения. Как сообщили в ФСБ, он был пособником при переправке денег, использованных при подготовке террористического акта в Петербурга, а также организовал канал связи с "эмиссарами международных террористических организаций". По мнению семьи задержанных, "они не могли быть причастны к организации теракта" и стали "жертвами обстоятельств".

В результате теракта в петербургском метро погибли 15 человек. В их числе - террорист-смертник, который совершил самоподрыв в вагоне поезда, когда он находился в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". При взрыве пострадали более 50 человек. По информации Следственного комитета России, всего по делу о теракте в петербургском метро проходят 10 человек.

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