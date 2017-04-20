Директор ФСБ сообщил об установлении заказчика теракта в Петербурге

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля, установлен.

Об этом сообщает "Дождь".

Он добавил, что подробности о заказчике теракта ФСБ "сообщит дополнительно".

В понедельник, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемого организатора теракта в Петербурге. Им оказался "выходец из Центрально-азиатского региона" Аброр Азимов 1990 года рождения. По версии следствия, он подготовил Акбаржона Джалилова к исполнению теракта. 18 апреля Аброр был арестован.

Накануне стало известно о задержании его старшего брата, Акрама Азимова 1988 года рождения. Как сообщили в ФСБ, он был пособником при переправке денег, использованных при подготовке террористического акта в Петербурга, а также организовал канал связи с "эмиссарами международных террористических организаций". По мнению семьи задержанных, "они не могли быть причастны к организации теракта" и стали "жертвами обстоятельств".

В результате теракта в петербургском метро погибли 15 человек. В их числе - террорист-смертник, который совершил самоподрыв в вагоне поезда, когда он находился в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". При взрыве пострадали более 50 человек. По информации Следственного комитета России, всего по делу о теракте в петербургском метро проходят 10 человек.