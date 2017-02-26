 

ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию

26 февраля 2017 г. 16:40
Источник: Корреспондент
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Бойцы украинских добровольческих батальонов покинули территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье, 26 февраля.

"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции", – цитирует его сепаратистское издание ДАН.
В то же время Басурин утверждает, что украинские военные продолжили укреплять свои позиции в непосредственной близости к ДФС.

"Противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей", – заявил Басурин.

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