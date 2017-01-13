 

ДНР передала украинской стороне тела трех военных

13 января 2017 г. 15:03
Источник: РБК-Украина
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Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" передала украинской стороне тела трех военных Вооруженных сил Украины, передает сепаратистское "Донецкое агентство новостей".

"Мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь", - заявил представитель ДНР.

Сообщается, что украинские военные подорвались на мине в 500 метрах от позиций боевиков. Их тела забрали в донецкий морг.

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