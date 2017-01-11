 

ДНР/ЛНР перебросили усиление на прифронтовые участки, - Тымчук

11 января 2017 г. 10:02
Источник: РБК-Украина
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" перебросили вооруженные формирования для усиления своих позиций на прифронтовых участках в зоне АТО. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, ЛНР в районе Брянки и Первомайска перебросила усиление партиями по 2-3 грузовика, пытаясь замаскировать их перемещение.

"На данный момент переброшено до 200 человек в партиях на каждое направление… В составе усиления - местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, минометов и других огневых средств", - отметил он.

Тымчук также сообщил, что на приморском направлении ДНР на перевалочную базу в Безыменном прибыли 2 "мотострелковых взвода". "Всего 6 ББМ (2 ед. БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 человек. Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности", - добавил он.

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