Долгова ждет заочный суд в Харькове

Сторонник идей так называемых ДНР, ХНР и Новороссии в целом, украинское следствие разыскивает сразу по нескольким статьям - покушение на территориальную целесность, незаконное обращение с боеприпасами и порча чужого имущества. Во время активных протестов Антимайдана Константин Долгов увлеченно занимался в Харькове антиукраинской пропагандой и он же, по данным следствия, организовал взрывы банкоматов Приватбанка, за что получил от московских кураторов тысячу долларов. Непосредственным исполнителям этих преступлений, говорят в облпрокуратуре, уже давно оглашены обвинительные приговоры, а вот сам Долгов хоть и был задержан в апреле 2014 года, но ему удалось избежать правосудия. В мае он вышел под залог и кинулся в бега.

Вита Дубовик, пресс-секретарь областного прокурора

Тоді досить багато вийшло людей під заставу, навіть ходіли такі домисли, що за всіх цих людей заплатив заставу Царьов, після цього людина зникла, за нашою інформаціє людина спочатку поїхала до донецької області, до Криму, потім він сплив у Москві, у нас є запис, на яких він примає участь у заходах присвячених створенню можливому так званої Новоросії, чітко виголошує антиукраїнські гасла й таке інше.

Эти видеозаписи также были приобщены к материалам дела. Кроме того, против Долгова охотно свидетельствуют его бывшие соратники, которые утверждают, что мало того, что тот активно сотрудничал с московскими спецслужбами и организовывал акции против Украины, но и еще обворовал своих же товарищей, присвоив деньги, которые шли на поддержку Антимайдана.

Андрей Бородавка, блоггер, август 2016

Костя сейчас находиться по маршруту Донецк-Москва, он находится в Донецке и выезжает на эфиры в Москву, эти рейсы оплачиваются. По Косте Долгову я точно знаю, когда он попал в Москву он тоже был востребованным человеком, и на тот момент работал с Администрацией Российской Федерацией со странами СНГ, с Абхазией и Осетией, которую возглавляет Олег Говорун, а его заместителем тогда Борис Раппорот, это человек, который курировал непосредственно протестные акции, протестные движения в Харькове, он очень плотненько работал с Костей Долговым, выделялось значительное финансирование на те акции, которые проводились и даже те, которые не проводились.

Правда сейчас Долгов не на лучшем счету в Москве. С трудом он получил и так называемый паспорт ДНР. Но при этом в прокуратуре не надеются, что по окончанию досудебного и судебного следствия Москва согласится его экстрадировать - слишком уж он ценный свидетель агрессии России против Украины. Поэтому приговор Конститнтину Долгову также скорее всего будет вынесен заочно, а приведен в исполнение только в том случае, если он пересечет границу Украины.