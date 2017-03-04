 

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

04 марта 2017 г. 18:51
Источник: Левый берег
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Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны от линии фронта, возобновила работу после двух недель простоя.

"Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары. Ориентировочно на 20-21:00 вода будет в квартирах Авдеевки", - написал глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский в фейсбуке.

Напомним, 24 февраля ДФС остановила работу из-за повреждения хлоропровода в результате обстрела со стороны боевиков. 26 февраля Контактная группа договорилась о допуске рембригад на станцию, однако ремонтникам не удавалось начать работы из-за непрекращающихся обстрелов и заминирования ДФС.

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