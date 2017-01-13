Донетчина освоила менее 10% средств на восстановление – будет комиссия

В 2016 году были выделены средства на восстановление почти 750 инфраструктурных и социальных объектов на Донбассе, однако работы начали лишь по половине определенных объектов.

Об этом пишет первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook.

Она отмечает, что в 2016 году Верховная Рада направила почти 4 миллиарда гривен на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой и Луганской областях. На Донетчине определили 596 объектов – и выделили почти 3 млрд грн, на Луганщине 150 объектов – и выделили 1 млрд грн..

"Правда, на сегодняшний день начата работа лишь по половине определенных объектов: где-то только стартовали тендеры, а на некоторых уже полным ходом идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры", – пишет Геращенко.

"Должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств – на Донетчине менее 10%, на Луганщине чуть больше. Почему так произошло и были ли случаи, когда тендерные процедуры выписывались так, чтобы сорвать тендер по каким-то причинам? Этот вопрос требует дополнительного изучения", – добавляет она.

Геращенко подчеркивает, что все тендерные процедуры проходят через систему ProZorro, а к строительным работам привлекают переселенцев: "На сегодняшний день порядка 10% работающих на восстановлении инфраструктурных объектов – это перемещенные лица".

Первый вице-спикер отмечает, что вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и депутатом от БПП Марией Ионовой она посетила 5 объектов, "где работы близятся к завершению и где можно оценить и проведенные тендеры, и качество строительства": опорные школы в Дружковке и Часовом Яру, общежития для силовиков и переселенных вузов в Бахмуте, путепровод в Константиновке.

"Работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где-то невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством", – отмечает Геращенко.

"Более детально мониторить каждую копейку потраченных государством денег уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и наши предварительные выводы, результаты и видения. Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии", – сообщает она.

Геращенко отмечает, что бывают случаи, когда тендеры откладывают, "пытаясь искать лазейки", – и это требует внимания общины и СМИ.