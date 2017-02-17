 

"Донские казаки" считают Азарова будущим президентом Украины

17 февраля 2017 г. 13:17
Источник: ТСН
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Так называемое "Всевеликое Войско Донское" считает бывшего премьер-министра Николая Азарова "будущим президентом Украины".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

На собрании представительства "войска" в начале февраля присутствовали "атаманы", представители "ЛДНР", представители ФСБ, а также Азаров, которого в ходе собрания называли "будущим президентом Украины".

Во время собрания говорили о необходимости ускорения формирования "Казачьей национальной гвардии", которая будет действовать на Донбассе независимо от "ЛДНР".

Главарь "казаков" Козицын 23 февраля планирует приезд в Кремль с докладом о готовности "гвардии" к боевым действиям и для получения приказа о задействовании на Донбассе.

Сейчас на территорию оккупированного Донбасса уже прибыло около 300 "казаков" из "гвардии". 

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