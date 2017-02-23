 

Два опроса прогнозируют лидерство Ле Пен в первом туре выборов

23 февраля 2017 г. 13:30
Источник: Украинская правда
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Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов по данным двух последних опросов, проведенных различными службами.
Об этом пишет Europe1.

Издание отмечает, что по данным опроса Harris interactive во второй тур вместе с Ле Пен должен выйти кандидат от республиканцев Франсуа Фийон, который должен опередить в первом туре независимого кандидата Эммануэля Макрона.

Но другой опрос, проведенный BVA-Salesforce, ставит в первом туре выборов на второе место как раз Макрона, который должен бороться во втором туре с Ле Пен.
Harris interactive показывает, что за Марин Ле Пен сейчас готовы проголосовать 25%, что на 1% больше, чем по результатам опроса 9 февраля. Франсуа Фийон в настоящее время имеет 21% поддержки и опережает Макрона, который сейчас набирает 20% голосов избирателей.

В то же время опрос BVA-Salesforce показывает, что Ле Пен должна набрать в первом туре 27,5% голосов, что на 2,5% больше, чем результат предыдущего исследования от 4 февраля. Позади Ле Пен, по данным этого опроса, Макрон с 21%. Фийон, по данным BVA-Salesforce с 19% голосов занял третье место в первом туре и не получается таким образом до второго тура. При этом Макрон должен побеждать Ле Пен во втором туре с результатом 61% против 39%.

Добавим, опрос Harris interactive был проведен в интернете с 20 по 22 февраля. В нем проголосовали 5249 человек, погрешность выборки составляет от 0,6 до 1,4%.
Онлайн-опрос BVA-Salesforce проводился 19 и 20 февраля путем опроса 940 зарегистрированных пользователей, погрешность составляет от 1,4 процентного пункта до 3,1%.

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