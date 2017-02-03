Двое бойцов погибли, один получил ранение в зоне АТО

По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе обостряется.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Террористы практически во всех направлениях применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. Всего, по состоянию на 8:00 зафиксировано 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из РСЗО БМ-21 "Град" обстреляли Галициновку, из 152-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском боевики применили РСЗО БМ-21 "Град" при обстрелах Талаковки, а 120- и 82-миллиметровые минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке.

На Луганском направлении по Новозвановке били из 152-миллиметровой артиллерии, а из 120- и 82-миллиметровых минометов стреляли по Попасной и Новозвановке.