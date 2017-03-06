Двое военных были ранены и трое травмированы в воскресенье

В воскресенье, 5 марта, поддерживаемые Россией боевики "ДНР" и "ЛНР" совершили 100 обстрелов на Донбассе. В результате боевых действий двое военных были ранены и трое получили травмы.

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

На донецком направлении боевики из 122-мм артиллерии, танков, минометов и БМП обстреливали Луганское. Также танки вели огонь по шахте Бутовке, Каменке и Песках. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Майорскому, Новгородскому, Троицкому, Невельскому, Опытному, Песках и Зайцево. Из БМП боевики вели огонь по Луганскому, а по Невельскому работал снайпер.

На мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино. БМП и танки вели огонь по Водяному, Марьинке и Широкино. Кроме того, позиции в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, а из гранатометов – в Тарамчуке.

На луганском направлении из 120-мм минометов обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское. С гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую и Попасное.

Напомним, что 4 марта один военнослужащий погиб и 12 ранены и травмированы.