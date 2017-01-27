 

Двое военных погибли в четверг на Донбассе

27 января 2017 г. 10:00
Источник: Левый берег
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За прошедшие сутки, 26 января, в зоне боевых действий на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Зафиксированы 63 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал Широкино, а из 122-миллиметровой артиллерии - Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Гнутовому и Павлополю. По Новотроицкому огонь вел снайпер, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону сил АТО 20 снарядов. Здесь же боевики применили 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении боевики использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции военных в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия открывали огонь по Новгородскому, Каменке и Авдеевке.

Напомним, за последние 12 дней на Донбассе погибли пять и получили ранения четыре мирных жителя, большинство из них - в результате применения тяжелого вооружения, сообщила миссия ОБСЕ.

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