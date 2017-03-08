Двое волонтеров ранены снайпером в районе Зайцево, - журналист

В среду, 8 марта, на Донбассе снайпером были ранены волонтеры Юлия Толмачева и Сергей Адамяк.

"Волонтер Юлия Толмачева действительно ранена. Волонтерский микроавтобус Мерседес Вито был обстрелян предположительно снайпером. Какими-то разрывными пулями. Это произошло сегодня в обед при выезде из Жованки (в районе Зайцево). У Юли пострадала голова. Первичное обследование показало, что мозг не задет. Но вроде бы есть мелкие осколки", - сообщил в фейсбуке журналист Роман Бочкала.

За рулем автомобиля, который попал под обстрел, был другой волонтер Сергей Адамяк, у него пострадала рука.

Советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в свою очередь пишет, что их состояние стабильно, они в сознании.

Напомним, что 7 марта семь военных получили ранения и травмы в результате боевых действий на Донбассе.