 

Двоих киберполицейских поймали на взятке

04 февраля 2017 г. 17:15
Источник: Левый Берег
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Двух работников управления киберполиции в Полесском районе Житомирской области поймали на взятке в размере тысячи долларов.

Как сообщается на сайте Нацполиции, киберполицейские потребовали от подозреваемого в совершении мошеннических действий, связанных с использованием интернет-ресурсов, тысячу долларов. Эта сумма предназначалась за возврат изъятого у мужчины имущества и за непривлечение его к уголовной ответственности.

Подозреваемый пожаловался в подразделение внутренней безопасности полиции, и взяточников вместе с деньгами задержали.

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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