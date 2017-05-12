Джемилев: Оккупанты провели более 800 обысков у крымских татар с целью их запугивания

Оккупанты на территории аннексированного Крыма провели более 800 обысков у крымских татар с целью их запугивания.

Об этом заявил лидер крымских татар, народный депутат, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве. Он отметил, что речь идет о периоде с

«Они эти обыски проводят не с целью что-то найти, а просто чтобы запугивать людей... Заваливается 20-30 людей в масках - всех на пол и начинают все крушить. Со стороны выглядит, что они якобы напали на какое-то очаг терроризма», - добавил Джемилев.

Он сообщил, что, по неточным данным, более 50 тысяч жителей Крыма, из которых около 20 тысяч крымских татар, которые составляют лишь 13% населения, вынуждены были покинуть полуостров и поселиться на материковой части Украины. Джемилев напомнил, что 18 мая исполняется 73-я годовщина депортации крымскотатарского народа. По его словам, на сегодняшний день оккупанты делают все для того, чтобы крымские татары снова покинули свою землю. По его словам, на сегодняшний день изучение в Крыму украинского языка «сведено к нулю».

«Если до оккупации где-то 7% детей-украинцев школьного возраста могли получать образование на родном языке, то сейчас это где-то 0,1%, то есть осталась одна школа в Феодосии, где обучаются 316 учеников», - сказал политик.

При этом он отметил, что в 34 татарских школах обучение в основном ведется на русском языке. Джемилев отметил, что есть случаи, когда крымских татар увольняли с работы за то, что они общались «на непонятном языке», хоть крымскотатарский язык в Крыму государственный. Лидер крымских татар подчеркнул, что самой большой трагедией является изменение демографического состава Крыма.