 

Джемилев: Россия предлагала списать "долг Януковича" в обмен на свет в Крыму

13 февраля 2017 г. 12:42
Источник: УНИАН
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Об этом рассказал народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу". 

"Я знаю, когда перекрыли электропоставки, сюда приезжали комиссары. Это никогда в прессу не проходило, мне Аваков звонил и говорил: "Знаете, они поехали к Яценюку. Российские представители предлагают простить 1 миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите?" - вспомнил он об этой ситуации.

В свою очередь Джемилев ответил: "Мы не торгуем своей родиной. Пусть предлагает, мы не будем подключать". Кроме того, продолжил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, представители РФ обращались и к Порошенко.

"Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Так что блокада сильно ударила по ним, она сделала намного дороже содержание Крыма", - подытожил Джемилев.

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