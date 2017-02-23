 

Джемилев считает бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины

23 февраля 2017 г. 13:56
Источник: Интерфакс-Украина
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Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины, так как военные действия могут повлечь этнические чистки.

"Мы очень надеемся, что санкции на оккупанта будут усиливаться и это вынудит его покинуть оккупированные территории. Другой выход – военный - нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров", - заявил М.Джемилев в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

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