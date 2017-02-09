Ефремова выпустили из стеклянного бокса в суде

Северодонецкий городской суд Луганской области освободил экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова из стеклянного бокса на время проведения заседаний. Об этом сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

"Мы внесли ряд ходатайств, одно из которых было на соблюдение практики ЕСПЧ, и просили у суда немедленно освободить Ефремова из стеклянного бокса, для того чтобы он мог в судебном заседании занять место рядом со своими защитниками и полноценно осуществлять свою защиту… Это первое подобное применение практики ЕСПЧ в украинских судах", – сообщил Смирнов.

По его словам, Ефремов будет находиться в зале суда рядом с защитниками до конца рассмотрения дела в целом.