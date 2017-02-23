 

Экс-глава МВФ получил тюремный срок за мошенничество

23 февраля 2017 г. 17:14
Источник: Корреспондент.net
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Национальная судебная коллегия Испании приговорила к четырем с половиной годам тюрьмы бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато, сообщают европейские СМИ.

Обвиняемого признали виновным в мошенничестве на 6,8 млн евро в период, когда Рато возглавлял испанский банк Bankia. Следствие пришло к выводу, что он использовал деньги банка в личных целях.
Родриго Рато не признал свою вину.

В прошлом году в Испании начался процесс о финансовом мошенничестве, по которому проходят 65 человек, в том числе и Родриго Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Bankia, на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства.

Согласно версии обвинения, с помощью этих карт подозреваемые потратили свыше 12 млн евро на личные нужды в период с 2003 по 2012 год.
Напомним, Родриго Рато раньше занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).

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