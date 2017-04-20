 

Экс-нардепа Мартыненко задержали, НАБУ подтвердило

20 апреля 2017 г. 19:34
Источник: УНИАН
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Его вывели из здания на Кловском спуске, где он пытался скрыться в приемной депутата.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко. В НАБУ подтвердили "Страна" эту информацию. В настоящий момент его вывели из здания на Кловском спуске, где он пытался скрыться в приемной депутата от Народного фронта Дениса Дзензерского. Детективы его везут в НАБУ для вручения подозрения.

23 марта детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко, который прошел в парламент от "Народного фронта" Арсения Яценюка, но потом сложил мандат из-за коррупционного скандала.

14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко.

Также стало известно, что Мартыненко задержали по делу Восточного горно-обогатительного комбината.

Детективы НАБУ считают, что в 2014-2015 годах госпредприятие переплатило посреднику около 17 миллионов долларов.

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