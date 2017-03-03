 

Экс-руководителю ГУД объявили о подозрении: в доме нашли 1 млн евро

03 марта 2017 г. 14:59
Источник: Украинская правда
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2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, "в ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято документы, 1 млн. евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия".
Он добавил, что Тарасюку в пятницу будет избрана мера пресечения.

Луценко рассказал, что экс-руководитель ГУД фигурирует как подозреваемый в уголовном производстве "по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочище "Межигорье", общей стоимостью 540 млн. грн".

"Что касается других подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А. и Литовченко П., Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайство в Печерский районного суд Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального предварительного расследования", - написал Луценко.

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