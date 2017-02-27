Электроснабжение Авдеевки восстановлено – Жебривский

Российская сторона в СЦКК четыре дня не предоставляла гарантий прекращения огня возле Авдеевки.

Ремонтная бригада электромонтажников восстановила два возникших в результате обстрелов порыва линии электропередач в районе Авдеевки, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Электроснабжение в Авдеевку восстановлено! Четыре дня город был без электроэнергии. Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться", - указал он. Читайте также: Авдеевка снова осталась без воды из-за обстрелов – Зубко

Из-за обстрела со стороны боевиков "ДНР" город Авдеевка Донецкой области поздно вечером в пятницу, 24 февраля, остался без электроснабжения. Также возникли проблемы с централизованным отоплением и связью. Как сообщали в ГСЧС, по состоянию на утро 27 февраля Авдеевка все еще была обесточена.

