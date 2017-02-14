Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от кибератак

Во вторник, 14 февраля, королева Великобритании Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру национального Центра кибербезопасности (NCSC).

Как сообщает BBC, его задачей будет защита государства от хакерских атак, как на правительственные структуры, так и на частный бизнес.

По словам директора центра Кирана Мартина, NCSC должен сделать Великобританию "самой трудной мишенью" для киберпреступников.

"Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться", - заявил он.

Как отмечается, серьезные хакерские атаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц.

В связи с этим власти озабочены не только возможностью того, что хакеры могут взломать инфраструктуру и, например, отключить электростанции, но и тем, что из-за их действий население и бизнес могут потерять доверие к цифровому сектору экономики.

При этом особое беспокойство вызывают хакеры, работающие на российские спецслужбы.

"По-моему, Россия существенно изменила свой подход к кибератакам и готова их применять, что означает, что мы должны быть к этому готовы", - добавил Мартин.