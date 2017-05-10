Эмоциональное заявление Яроша о беспорядках в Днепре: не надо играть с украинцами

10 мая 2017 г. 15:22
Источник: Главред
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В Днепре могут вспыхнуть массовые протесты местных жителей в связи с беспорядками, которые произошли в День Победы, поэтому власти не стоит играть с украинцами, а нужно арестовать виновников беспорядков, в противном же случае их может ожидать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом написал народный депутат Украины Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook.
По его мнению, кадровые увольнения в полиции Днепропетровщины недостаточны для затухания того, что произошло в Днепре.

"Полный разгром антигосударственной бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и главное — организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам

"Оопоблока" и ДТЭК — единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну и не забыть о сепарской мусорне в украинской полицейской форме.

Если украинская власть и правоохранители продолжат "в условиях войны толерантно относиться к антигосударственной деятельности вилкулов и им подобных — заговорит улица, а возможно, и стволы", — эмоционально высказался Ярош.

"Не надо играть с украинцами! Один уже поиграл и сейчас далеко...", — добавил нардеп, намекнув на побег Януковича.

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