Эрдоган: Цель Турции в Сирии - освободить от ИГИЛ 5 тысяч квадратных километров

Цель Турции в Сирии заключается в том, чтобы освободить 5 тыс. квадратных километров, то есть приграничые территории до Ракки. Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, передает издание Reuters.

"Конечная цель состоит в том, чтобы освободить 5000 квадратных км площади", - сказал Эрдоган.

Он также рассказал о планах в ближайшее время освободить сирийский город Эль-Баб. По словам Эрдогана, Турция давно выступает за то, чтобы создать безопасные зоны для гражданского населения после освобождения территорий от боевиков ИГИЛ и курдских сил.