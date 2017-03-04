 

Эрдоган обвинил Германию в содействии терроризму

04 марта 2017 г. 11:57
Источник: Новое Время
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал арестованного немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджела немецким агентом и "представителем Рабочей партии Курдистана", а также обвинил власти Германии в содействии тероризму, сообщает Deutsche Welle.

"Они должны ответить перед судом за поддержку и укрывательство террористов", - заявил Эрдоган.

После этого президент Турции отметил, что в то время, как его министрам не разрешают выступать в немецких городах, представителям "запрещенных курдских организаций" в Германии предоставляют площадки для публичных высказываний.

Напомним, корреспондент издания Die Welt Дениз Юджел добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля и был задержан. 27 февраля суд в Стамбуле выдал ордер на его арест. По турецким законам, он может содержаться в предварительном заключении до 5 лет.

Турецкие власти обвиняют Юсела в пропаганде терроризма и разжигании ненависти. Журналиста также обвинили в публикации материалов из электронной почты родственника турецкого президента, министра энергетики Берата Албайрака, взломанной в декабре 2016 года WikiLeaks. В частности, в письмах обсуждались вопросы контроля над турецкими СМИ и создания в соцсетях специальных аккаунтов, с помощью которых можно было бы управлять общественным мнением.

25 февраля более 150 депутатов немецкого парламента обратились к послу Турции в Германии Али Кемаль Айдыну с открытым письмом, в котором призвали официальную Анкару как можно скорее освободить задержанного в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt.

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