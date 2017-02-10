 

Эрдоган посетит Украину и РФ в ближайшее время

10 февраля 2017 г. 14:02
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину и Россию в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Оба визита будут проведены в ближайшее время. В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев", - сообщил глава МИД на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что на повестке дня будут двусторонние вопросы, а также региональные и вопросы безопасности.

"С Россией у нас есть совместная работа, которую мы проводим по Сирии. Чтобы достичь успеха в этой плоскости, нам необходимо придерживаться правил, к сожалению, они нарушаются. Необходимо начать Женевский процесс с того места, где он остановился, и продолжить его", - отметил М. Чавушоглу.

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