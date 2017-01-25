 

ЕС может ввести "безвиз" для Украины уже в мае - Йозвяк

25 января 2017 г. 18:42
Источник: Зеркало недели
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По мнению журналиста, Грузия получит "безвиз" раньше, чем Украина. Йозвяк считает, что Украина может ожидать "безвиз" в мае

"Поправки к тексту о механизме приостановления визового режима планируется внести вначале февраля, поэтому Европарламент сможет проголосовать за него уже 13-16 февраля, а Совет Европы немного позже", - написал журналист RFERL Рикард Йозвяк в Twitter.

Он также отметил, что сама либерализация визового режима для жителей Грузии может состояться в марте, для Украины – в мае.    

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню 2017 года.

15 декабря 2016 года Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.
 

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