ЕС начинает межинституционные переговоры о безвизе для Украины

В Европейском Союзе во вторник, 28 февраля, начинаются межинституционные переговоры относительно визовой либерализации для Украины, сообщает Европейская правда.

В частности, трехсторонние переговоры относительно проекта законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев начнутся между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией.

После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае – одобрить в Совете ЕС.

27 февраля Совет Европейского Союза одобрил механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Таким образом, Украина может получить безвизовый режим после окончательного вступления в силу механизма его прекращения.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил,