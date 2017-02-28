 

ЕС начинает межинституционные переговоры о безвизе для Украины

28 февраля 2017 г. 12:28
Источник: Новое Время

В Европейском Союзе во вторник, 28 февраля, начинаются межинституционные переговоры относительно визовой либерализации для Украины, сообщает Европейская правда.

В частности, трехсторонние переговоры относительно проекта законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев начнутся между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией.

После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае – одобрить в Совете ЕС.

27 февраля Совет Европейского Союза одобрил механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Таким образом, Украина может получить безвизовый режим после окончательного вступления в силу механизма его прекращения.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил,

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