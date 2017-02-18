ЕС не планирует менять санкционную политику в отношении России

Европейский Союз не планирует менять свою санкционную политику в отношении России. Они будут сохранены до выполнения минских соглашений.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину по многим направлениям. Для нас важно полное выполнение Минских соглашений. Как вы знаете, введены санкции за незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, и эти санкции тесно увязаны с полным выполнением Минских соглашений. Такая позиция ЕС останется", - цитирует Могерини агентство "Интерфакс-Украина".

В отношении России действуют три пакета санкций Евросоюза. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Эти санкции действуют до 15 марта 2017 года. Срок действия экономических секторальных санкций против России заканчивался 31 июля 2017 года. Срок действия торговых и инвестиционных санкций против Крыма заканчивается 23 июня 2017 года.

Сейчас в Евросоюзе действует договоренность, согласно которой санкции против России могут быть отменены лишь после того, как Москва в полном объеме выполнит минские соглашения.

Могерини добавила, что Евросоюз должен постоянно поднимать тему реализации Минских соглашений. "Очень важно, чтобы было единство европейского сообщества в вопросе реализации Минских соглашений", - сказала она.

Во время выступления Могерини один из вопросов задал мэр Киева Виталий Кличко. Он спросил, о ее отношении к возможности присоединения США к "нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью реализации "минских договоренностей".

"Я давно перестала зацикливаться на форматах и считаю, что содержание более важно... От имени ЕС буду пытаться делать больше, чтобы помочь в реализации "минских договоренностей". Мы работаем над некоторыми идеями, обсуждаем их с Францией и Германией, с украинским правительство и россиянами... Обязательства существуют, формат подвергается некоторым вызовам, но мы готовы помогать и поддерживать в интересах содержания, а не формы. Нам главное не сфотографироваться вместе, а обеспечить выполнение обязательств", - сказала в ответ глава европейской дипломатии.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности сегодня также выступили канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс. Они оба подтвердили, что конфликт между Украиной и Россией нужно решать согласно минским соглашениям.