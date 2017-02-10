ЕС предоставит безвиз Украине до лета текущего года - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета текущего года, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, об этом Юнкер заявил во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе:

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации – это произойдет до лета", - сказал Юнкер.

24 января еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.

По данным издания Европейская правда, безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.