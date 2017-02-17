 

ЕС призывает прекратить блокаду Донбасса

17 февраля 2017 г. 12:12
Источник: 112.UA
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ЕС призывает прекратить торговую блокаду Донбасса. Об этом заявил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

"Мы считаем, что блокада железнодорожного движения не соответствует такому инклюзивному подходу по отношению к тем людям, украинцам, которые находятся по другую сторону, и поэтому мы призвали эту блокаду прекратить. Мы считаем, что такие конфликтные ситуации надо решать путем переговоров, нахождения компромиссов, и что самое важное, это надо делать в правовом поле", - сказал Стулик.

По его словам, ЕС будет призывать стороны конфликта найти компромиссное решение.

"Это должно быть украинское решение, которое надо найти вам тут, между разными сторонами этого конфликта. Как я сказал, мы будем призывать к тому, чтоб такое решение было найдено", - добавил он.

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