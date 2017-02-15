 

ЕС: Проблемы в США негативно влияют на глобальную стабильность

15 февраля 2017 г. 14:23
Источник: ЛІГА.net
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США должны побороть внутренние распри, которые ведут к утрате государством позиций мирового лидера. Об этом журналистам сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет немецкое издание Die Welt.

"Никогда не видела Соединенные Штаты настолько поляризованными, разделенным и обремененными конфликтами, как сейчас", - сказала Могерини.

По мнению представителя ЕС, претендующее на роль глобального лидера государство должно быть "уверенным в себе, внутренне сильным и сплоченным", а нынешнее развитие событий "может оказать негативное влияние на глобальную стабильность".

Могерини отметила, что отношения Вашингтона и Брюсселя находятся сейчас "на новом этапе", не исключив появления в будущем разногласий. Также она выразила надежду на то, что прагматизм в сотрудничестве ЕС и США сохранится.

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