ЕС: Проблемы в США негативно влияют на глобальную стабильность

США должны побороть внутренние распри, которые ведут к утрате государством позиций мирового лидера. Об этом журналистам сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет немецкое издание Die Welt.

"Никогда не видела Соединенные Штаты настолько поляризованными, разделенным и обремененными конфликтами, как сейчас", - сказала Могерини.

По мнению представителя ЕС, претендующее на роль глобального лидера государство должно быть "уверенным в себе, внутренне сильным и сплоченным", а нынешнее развитие событий "может оказать негативное влияние на глобальную стабильность".

Могерини отметила, что отношения Вашингтона и Брюсселя находятся сейчас "на новом этапе", не исключив появления в будущем разногласий. Также она выразила надежду на то, что прагматизм в сотрудничестве ЕС и США сохранится.