 

ЕС: Украине нужны антикоррупционные суды

07 марта 2017 г. 14:05
Источник: ЛІГА.net
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура делают "важное дело", и их работа должна оставаться независимой от политической ситуации в стране. Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, пишет Twitter ведомства.

"НАБУ и САП делают важную работу, особенно в последние дни; приятно видеть, когда суды действуют", - сказал он.

По словам Мингарелли, борьба с коррупцией - главный вызов общества, и для усиления эффективности таких мер "Украине потребуются специализированные антикоррупционные суды".

"Антикоррупционные органы Украины должны действовать независимо, ведь от этого зависит будущее верховенства права", - резюмировал посол ЕС

Мингарелли отдельно затронул тему аудита НАБУ, подчеркнув, что "важно" его проведение именно независимыми экспертами.

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