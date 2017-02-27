ЕС утвердил безвиз для Грузии

Евросоюз утвердил решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта.

Решение принял в понедельник без обсуждения Совет ЕС.

Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС также одобрили новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.

Далее, по процедуре, законодательный акт о переносе Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через двадцать дней. Как прогнозируется, грузинские граждане смогут путешествовать в ЕС без виз уже с конца марта.

Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев. После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.