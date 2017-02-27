ЕС включил Крым в приоритеты на встречах ООН по правам человека в 2017 году

Совет ЕС включил 27 февраля 2017 года вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов ЕС на встречах Организации Объединенных Наций по правам человека в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"ЕС будет продолжать активно участвовать в Совете ООН по правам человека и в Третьем Комитете Генеральной Ассамблеи ООН для защиты прав человека", - говорится на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что в решении Совета ЕС изложены основные направления действий ЕС на встречах ООН по правам человека ООН в ближайшие месяцы.

Так, в документе говорится, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

"В свете глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет и впредь поддерживать инициативы Украины для решения этих вопросов в рамках Совета ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеи, а также предоставлять полную поддержку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине", - говорится в сообщении.