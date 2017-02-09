ЕС введет санкции для стран, которые отказываются принимать беженцев

Европейский союз предупредил о введении наказания для государств-членов, не желающих принимать по квотам просителей убежища, оказавшихся в Греции и Италии. Наказание рассмотрят уже в следующем месяце. Об этом сообщает Euractiv.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс раскритиковал ЕС за низкую эффективность в переселении беженцев. Так, из 160 тыс. человек, которых планировалось расселить, переселили всего лишь 12 тыс.

По его словам, Брюссель надеется на то, что несговорчивые страны удастся убедить, но санкции будут рассматриваться, если не будет прогресса в этом вопросе до следующего отчета ЕК, который ожидается в марте.

"Это подходящий момент, чтобы рассмотреть другие варианты, если они необходимы. Комиссия может начать процедуры при нарушении правил и мы, безусловно, рассмотрим этот вариант", - сказал он.

Из-за этих санкций страны ЕС могут попасть под крупные финансовые штрафы. По словам Франса Тиммерманса, оставить Грецию и Италию с проблемой мигрантов один на один - крайне несправедливо.

Больше всего противятся приему мигрантов страны Восточной Европы, так как там есть сопротивление мусульманской иммиграции. В частности, Венгрия и Словакия предлагают платить "солидарные" взносы, лишь бы не принимать у себя мигрантов.