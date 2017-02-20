 

Еще много работы: США призвали Украину активизировать усилия в борьбе с коррупцией

20 февраля 2017 г. 18:06
Источник: УНИАН
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Соединенные Штаты Америки по случаю третьей годовщины Революции достоинства призвали украинскую власть активизировать усилия в борьбе с коррупцией и в проведении реформ.

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера.

"Три года назад тысячи украинцев вышли вместе на Майдан, центральную площадь Киева с требованием, чтобы к их голосам прислушивались. Выдерживая температуру ниже нуля градусов и насилие силовых структур, эти украинцы мирно призывали собственное правительство признать их выбор, чтобы присоединиться к Европе", - говорится в заявлении Тонера.

"С тех пор Украина достигла значительного прогресса, но много работы еще предстоит сделать, чтобы выполнить обещания Майдану. В то время, когда мы вспоминаем мужество и решительность, продемонстрированное украинским народом во время Революции достоинства, Соединенные Штаты призывают украинскую власть активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжать политические и экономические реформы, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни для обеспечения лучшего, более демократического будущего Украины. Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинский народ в этих усилиях", - отметил Тонер.

Как известно, во всех регионах, начиная с 18 февраля и по 22 февраля, проходят мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни

В центре столицы усилены меры безопасности. На улице Крещатик со стороны Европейской площади и на пересечении улиц Институтской и Шелковичной установлены металлические заграждения. Чтобы попасть в правительственный квартал или на Майдан Незалежности, необходимо показать содержимое сумок, рюкзаков и др.

Согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни", День Героев Небесной сотни отмечается 20 февраля.

 

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