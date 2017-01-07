Этнические группы Намибии подали иск против Германии за геноцид

Этнические группы гереро и нама, чьи представители проживают в Намибии стремятся добиться от ФРГ выплаты компенсации за преступления, которые совершались в Юго-Восточной Африке на землях, контролируемых Германией в период между 1884 и 1915 годом.

Об этом пишет DW.com.

Во время колониального правления Германии, говорится в иске, имели место убийства, экспроприация имущества, изнасилования женщин и девушек, а также принудительные работы. В 1904-1908 годах гереро и нама восстали против колониальной администрации. Однако генерал Лотар фон Трота провел массовые карательные операции, в результате которых погибли до 100 000 представителей обеих народностей. В прошлом году Германия признала эти действия геноцидом, однако Берлин отказался выплачивать возмещение потомкам жертв. ФРГ ведет переговоры с правительством Намибии относительно официального извинения за преступления.

В иске оспаривается также исключение представителей гереро и нама из переговорного процесса, их участие в нем, утверждают истцы, предусматривает Декларация ООН о правах коренных народов. Лидер гереро

Векуи Рукоро заявил, что ни его народ, ни представители этноса нама не примут никаких извинений, которые не предусматривают репарации.

Около 300 тысяч представителей двух этнических групп проживают в настоящее время в Намибии.