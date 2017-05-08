"Это саботаж!" - Лавров в истерике обвинил Киев в грубом нарушении

По словам главного российского дипломата, Украина постоянно срывает выполнение “Минска”.

По словам главы МИД РФ, менять формат “Минска” бессмысленно, в данный момент альтернативы ему нет. В Москве пытаются убедить мир в том, что Киев виноват в затягивании войны в Донбассе и потому украинские власти якобы ищут предлоги для оправданий своих действий.

В качестве доказательств “вины” Киева Лавров указал на отчеты ОБСЕ, забыв, что зачастую иностранные наблюдатели фиксируют нарушения со стороны подконтрольных Кремлю боевиков “Л/ДНР”. 7 мая, к слову, в Миссии заявили о сексуальном домогательстве к представителю Организации со стороны луганского наемника.

Ранее Лавров обещал приструнить террористов в Донбассе, потребовав ввести санкции против Киева.