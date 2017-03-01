Европарламент и Совет ЕС согласовали безвизовый режим для украинцев

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01 марта 2017 г. 12:50
Источник: 112.UA
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Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник согласовали отмену виз для граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет Евросоюза.

"Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", - отметили в Европарламенте.

При этом уточняется, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

В свою очередь брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что первый этап утверждения безвиза для Украины в ЕС может состояться 2 марта.

"Триалог между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС по визовой либерализации для Украины успешно завершился. Уже 2 марта послы ЕС одобрят визовую либерализацию для Украины. Второй тур утверждения состоится, вероятно, уже в мае", - написал он.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал успешное завершение триалога между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом Европейского Союза по либерализации визового режима для Украины.

"Приветствую завершение триалога Совет - Еврокомиссия - Европарламент по безвизовому режиму с ЕС. Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", - написал он в Twitter.

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