Европарламент одобрил резолюцию о создании армии ЕС

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза,создании должности министра финансов ЕС, а также общей европейской армии. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, за соответствующую резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против - 269 и 83 воздержались.

Отмечается, что резолюция была предложена экс-премьер-министром Бельгии и ответственным за переговоры о выходе Британии из Евросоюза Ги Верхофстадтом.

Как сообщается, в частности, согласно резолюции Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений.