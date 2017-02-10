Европарламент окончательно утвердит механизм приостановки "безвиза" на следующей неделе

Европейский парламент окончательно утвердит механизм временной приостановки безвизового режима с третьими странами в начале следующего пленарного заседания.

Как сообщил в пятницу представитель Европарламента, вероятно, что это произойдет в понедельник, 13 февраля, в Страсбурге.

"В начале работы сессии, скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть корегендум (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования", - пояснили в ЕП.

При этом представитель ЕС отметил, что возражений не ожидается. "Европарламент уже голосовал за этот законопроект в декабре, а сейчас это просто выверенная и переведенная версия. Есть изменения, но они технические и не влияют на содержание", - подчеркнул он.

Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС. "Сначала - в Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения", - уточнили в ЕП.

После этого документ будет подписан на заседании Европарламента 1-2 марта. "Мы также ожидаем, что сразу после принятия механизма Советом на следующий день, то есть 28 февраля, будут начаты межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине. Это то, что нам обещал Совет. Парламент готов провести эти переговоры даже завтра", - отметил собеседник агентства. Он отметил, что эти даты еще должен подтвердить Совет ЕС.

В ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых они действуют.

15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официального одобрения механизма приостановки в феврале-марте.