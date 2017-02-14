 

Европарламент поддержал механизм приостановки безвизового режима

14 февраля 2017 г. 20:19
Источник: РБК-Украина
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Страны ЕС в течение двух недель должны тоже одобрить этот механизм

Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели", - сообщил Йозвяк.  

 

 

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим со странами Европейского союза до лета 2017 года. Отметим, в начале февраля Европейский парламент уже проголосовал за отмену виз для Грузии.
 

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