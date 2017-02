Европарламент поддержал механизм приостановки безвизового режима

Страны ЕС в течение двух недель должны тоже одобрить этот механизм

Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели", - сообщил Йозвяк.

