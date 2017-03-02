Европарламент требует приостановить безвиз с США

Европарламент требует временно приостановить безвизовый режим для граждан США.

Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня, передает "Укринформ".

"Европарламент считает, что Еврокомиссия юридически обязана принять решение о временном приостановлении действия исключения в отношении визовых требований для граждан третьих стран, которые не отменили визовые требования для граждан некоторых стран-членов", - говорится в документе.

Как известно, Евросоюз отменил визовый режим для граждан США. Однако Вашингтон до сих пор не выполнил в полном объеме своих обязательств по принципу визовой взаимности и не отменил визы для граждан пяти стран ЕС: Польши, Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра.

В резолюции ЕП указано, что Еврокомиссия должна приостановить безвизовый режим со США в течение двух месяцев.