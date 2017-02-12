Евросоюз должен повысить военную эффективность – Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ЕС должен повысить свою военную эффективность, что новая политика США открывает перед Европой новые шансы, а Британия будет способствовать отчуждению внутри ЕС.

Об этом он заявил в интервью Немецкому радио.

"Мы должны сплотиться, поскольку каждый день выставляем себя на посмешище. Американцы тратят 600 млрд евро на оборону, европейцы – половину, от 250 до 300 миллиардов, но лишь на 15% столь же эффективны, как наши американские партнеры", - заявил Юнкер.

На следующей неделе он встретится с новым вице-президентом США, с которым будет говорить, в том числе, и о торговле. Отход от предыдущей практики в торговой политике новой администрации "действительно открывает для Европейского Союза большие возможности, поскольку, если американцы уйдут из международных, глобальных моделей торговли, образуется открытое пространство», - убежден глава ЕК. Он отметил, что встречал многих руководителей государств, которые хотели бы «далеко идущих и более амбициозных торговых соглашений с Европейским Союзом". Открывающейся возможностью надо воспользоваться, призывает политик.

Одновременно он предостерегает от того, чтобы позволить британцам поступать сейчас так, "как если бы они могли произвольно заключать торговые соглашения с другими". До тех пор, пока Соединенное Королевство является членом Европейского Союза, оно должно действовать в рамках компетенции ЕС.

Юнкер также обратил внимание на то, что британцы, по его мнению, без особых усилий будут разделять остальные 27 государств-членов, хотя те еще не знают об этом. Но британцы очень хорошо знают, как добиться своего: «стране А пообещать это, стране В - то, стране C - что-то еще, а в сумме возникает отсутствие европейского фронта», считает он.

Сам Юнкер глубоко убежден в том, что Европа не может глубже интегрироваться, если на то не будет желания стран-членов. Он считает, что европейцы "никогда на самом деле не гордились Европой в достаточной степени", что ЕС пользуется в других регионах мира даже большей поддержкой и популярностью, чем на своем собственном континенте.

Юнкер также заявил, что не намерен более баллотироваться на пост главы Еврокомиссии.