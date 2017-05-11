Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины

11 мая 2017 г. 11:30
Источник: Европейская правда
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11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыболовства, заседание которого проводится в четверг, не ожидая встречи профильного Совета министров внутренних дел.

Известно, что церемония подписания соответствующего решения президентом ЕП и представителем председательства в Совете ЕС состоится 17 мая, ее намерен посетить президент Порошенко. После этого подписанный регламент должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС.

Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

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