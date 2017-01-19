 

Facebook заблокировал "Russia Today" накануне инаугурации Трампа

19 января 2017 г. 16:04
Источник: Украинские новости
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Администрация Facebook 18 января ввела временные ограничения на публикацию ссылок и видео на англоязычной странице канала "Russia Today".

Канал не может размещать сообщения, содержащие ссылки на материалы, картинки и видео, говорится в сообщении телеканала.

По информации медиа, ограничения будут действовать до 22:25 по московскому времени субботы, 21 января.

"Мы в настоящее время заблокированы, чтобы дописывать или распространять информацию в Facebook. Запрет продлится до 22:25 вечера субботы, по московскому времени. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы работаем над этим с командой FB", - сообщил канал на странице в Facebook.

"Russia Today" утверждает, что администрация Facebook не объяснила своих действий. При том ограничения были введены после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы 18 января. На канале утверждают, что авторских прав не нарушали.

Таким образом, RT не сможет освещать на своей англоязычной странице в Facebook церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января.

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